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Раскрыта стоимость Lada Vesta Sportline с автоматом

АВТОВАЗ назвал цену и сроки начала продаж Lada Vesta Sportline с вариатором

АВТОВАЗ намерен начать продажи Lada Vesta Sportline с вариатором в начале 2025 года, сообщила глава отдела продуктового маркетинга АвтоВАЗа Жанна Воробьева на ПМЭФ-2024. Она уточнила, что примерная стоимость автомобиля на данный момент составляет 2,4 млн рублей

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Автомобиль будет оснащаться вариатором в связке с мотором объемом 1,8 л. Также на 2025 год запланирован выпуск более заряженной и форсированной Lada Vesta Sport, оборудованной 6-ступенчатой МКП, поделилась Воробьева.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

6 новинок авторынка из Китая: какие ждать в России?

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ представил на ПМЭФ Lada Vesta с ручным управлением и автоматом.

Воробьева заметила, что АВТОВАЗ является единственным производителем таких автомобилей с ручным управлением. Серийный выпуск стартует в ноябре. На автомобиль есть уже множество предзаказов, есть потенциальные заказы от фонда ветеранов СВО.

Lada Vesta Sportline
Lada Vesta Sportline

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился новый дешевый «кореец», который станет хорошей альтернативой «китайцам».

Источник: «Известия»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:За Рулем«За рулем»
05.06.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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Отзывы о LADA Vesta (30)

— Средний автомобиль, подумайте перед покупкой.
LADA Vesta  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор - это много.

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