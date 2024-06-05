Раскрыта стоимость Lada Vesta Sportline с автоматом

АВТОВАЗ назвал цену и сроки начала продаж Lada Vesta Sportline с вариатором

АВТОВАЗ намерен начать продажи Lada Vesta Sportline с вариатором в начале 2025 года, сообщила глава отдела продуктового маркетинга АвтоВАЗа Жанна Воробьева на ПМЭФ-2024. Она уточнила, что примерная стоимость автомобиля на данный момент составляет 2,4 млн рублей

Автомобиль будет оснащаться вариатором в связке с мотором объемом 1,8 л. Также на 2025 год запланирован выпуск более заряженной и форсированной Lada Vesta Sport, оборудованной 6-ступенчатой МКП, поделилась Воробьева.

Lada Vesta Sportline

Ранее стало известно, что АВТОВАЗ представил на ПМЭФ Lada Vesta с ручным управлением и автоматом.

Воробьева заметила, что АВТОВАЗ является единственным производителем таких автомобилей с ручным управлением. Серийный выпуск стартует в ноябре. На автомобиль есть уже множество предзаказов, есть потенциальные заказы от фонда ветеранов СВО.

Lada Vesta Sportline

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Источник: «Известия»