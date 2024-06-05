Названы самые частые причины поломки автомата

Автоэксперт Константинов перечислил 4 детали АКП, которые чаще всего ломаются

Существует четыре узла в АКП, которые чаще всего выходят из строя, рассказал глава департамента механического ремонта «Люкс» автомобильной группы «Авилон» Павел Константинов. Так, ломаются чаще всего гидротрансформатор, масляный насос, гидроблок и тросовый привод, рассказал он.

По словам специалиста, к поломкам автомата нередко приводят несвоевременное обслуживание, агрессивное вождение, перегрев агрегата из-за пробуксовки или спортивного режима, использование контрафактного масла.

Стоимость ремонта коробки зависит от модели и марки автомобиля, типа АКП и сложности ремонта. Например, частичный ремонт (замена фрикционов или гидротрансформатора), в среднем, может стоить от 50 до 150 тыс. руб. Капремонт с заменой всех основных узлов может обойтись в 150-300 тыс. руб. Полная замена коробки стартует от 200-250 тыс. руб., рассказал Константинов.

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Источник: Газета.Ru