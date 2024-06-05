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Электросамокаты под запретом — рассказываем, в каком городе уберут этот вид транспорта

В Петербурге на время проведения ПМЭФ запретили использование электросамокатов

На период проведения Петербургского международного экономического форума в городе на Неве введен запрет на использование средств индивидуальной мобильности (СИМ). Такое решение озвучили в Смольном.

Под запрет попали не только кикшеринговый транспорт, личным электросамокатом тоже нельзя будет пользоваться с 00:00 5 июня до 24:00 8 июня 2024 года.

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«Средства индивидуальной мобильности создают дополнительные риски на дороге, так как управлять ими могут в том числе дети и подростки, плохо знающие ПДД. Чтобы повысить безопасность петербуржцев и гостей города, было принято решение убрать электросамокаты и подобные устройства из исторического центра», – цитирует пресс-служба Смольного главу города Александра Беглова.

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Действие запрета распространится на Центральный, Адмиралтейский, Петроградский, Василеостровский, Московский и Пушкинский районы города. Запрещено движение электросамокатов, электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес, а также велосипедов с электродвигателем.

На прошлой неделе в Петербурге обнародовали проект изменений в региональный закон об административных правонарушениях. В нем прописано, что за неисполнение требований нормативных правовых актов губернатора города, принятых в соответствии с указом № 757, предусмотрены штрафы.

Примечательно, что кикшеринговые компании намерены добровольно соблюдать запрет, а в карте мобильного приложения обозначат для пользователей все запретные зоны. Тем более, что при въезде в запретную зону СИМ просто отключится, более того, весь транспорт на время проведения ПМЭФ просто уберут с улиц указанных районов.

Что касается курьеров и других доставщиков, пользующихся СИМ, в компаниях ответили, что невозможно проконтролировать выполнение этих ограничений. Не исключено, что мера негативно отразится на кошельках жителей «запретных» районов в виде роста тарифов на доставку.

Источник: Фонтанка.ру

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Фото:АГН Москва
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