Отказали тормоза: на Урале водитель цистерны протаранил пять машин

В Нижнем Тагиле цистерна со смолой снесла пять легковушек

В Нижнем Тагиле грузовик марки Volvo с цистерной не выдержал дистанцию до стоящих на красном свете автомобилей и протаранил пять легковых машин. Авария произошла накануне около 17:20 на Восточном шоссе. При столкновении были повреждены два седана марки Škoda, Toyota RAV4, Changan и Kia Rio. Большегруз после аварии съехал на газон вместе с автомобилем Škoda Superb.

Водитель цистерны рассказал, что, увидев красный сигнал светофора, начал останавливаться, но автомобиль не тормозил. Тогда он попробовал проехать между попутками, чтобы не выезжать на встречку.

Уточняется, что в цистерне водитель перевозил смолу. С начала года он получил семь штрафов за нарушение ПДД, зачастую его наказывали за превышение скорости. В отношении водителя большегруза и ИП, которому принадлежит транспорт, возбуждено административное производство.

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Источник: Госавтоинспекция Свердловской области