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Пострадали более 90 человек: что известно о столкновении трамваев в Кемерове

В Кемерове в ДТП с двумя трамваями пострадали более 90 человек, один умер

Число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерове выросло до 90 человек. РИА Новости со ссылкой на источник в Минздраве информируют, что в числе пострадавших пять детей. госпитализировано 78 человек. Три человека попали в медучреждения в тяжелом состоянии. Позднее один из них умер.

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ДТП произошло рано утром 6 июня. Расследование аварии находится на контроле прокуратуры. Рассматриваются разные версии ДТП.

АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

Как сообщает СУ СК, в профильных подразделениях администрации города вскоре планируется изъять документацию, регламентирующую оказание услуг по перевозке пассажиров, а также касающуюся технического состояния транспортных средств.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: РИА Новости, telegram-канал главы города Кемерово Дмитрия Анисимова, telegram-канал СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу

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За РулемУшакова Ирина
Фото:СУ СК РФ
06.06.2024
Фото:СУ СК РФ
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