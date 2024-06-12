Невероятное варварство: из Кадиллака сделали коптильню

Уникальный Cadillac Grill выставлен на продажу

На торговой площадке Facebook (соцсеть, запрещенная в России) недалеко от Нэшвилла (США, штат Теннесси) выставлен на продажу необычный и даже пугающий Cadillac de Grill. Уникальный экземпляр создан на базе Cadillac Sedan de Ville 1985-1988 годов и оценен в 3000 долларов.

Это тот случай, когда изобретательность переходит границы разумного. Превращение автомобиля в коптильню – смелая задумка, и даже чересчур.

Салон автомобиля был полностью демонтирован и заменен двумя ярусами металлической сетки, подобной той, которой огораживают игровые площадки. Можно ли получить доступ к пространству, где скапливается зола и капли жира, остается загадкой. Уход за такой конструкцией явно непростое дело.

Есть и другие поводы для тревоги. Облупившаяся краска на капоте указывает на то, что создатель гриля не учел последствий воздействия высоких температур. Возможно, внутренняя часть автомобиля не была должным образом очищена от мусора, что добавляет риски при использовании гриля. Не исключено наличие вредных химических веществ из герметики швов или пластиковых деталей, которые не были удалены.

Этот уникальный гриль, очевидно, не сертифицирован по стандартам безопасности продуктов ServSafe. Любой санитарный инспектор был бы шокирован, увидев такое неэкологичное устройство.

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: The Drive