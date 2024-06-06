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Vesta и Solaris с пробегом: какие конкуренты будут у Lada Iskra

На ПМЭФ-2024 назвали 5 конкурентов нового седана Lada Iskra

Главную новинку АВТОВАЗ последних лет Lada Iskra показали на ПМЭФ-2024. В компании заявили, что в модельной линейке марки новинка займет нишу между Грантой и Вестой.

Lada Iskra
Lada Iskra
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Сообщалось, что цена Iskra будет начинаться от 1 млн рублей. Одним из очевидных конкурентов этого автомобиля можно считать Lada Vesta, сообщили источники издания Autonews.ru в предыдущем руководстве бренда.

АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

Cреди «китайцев» в РФ одной из самых дешевых официальных иномарок считается седан Changan Alsvin, цена которого начинается от 1,8 млн рублей. Поэтому эту машину некорректно считать прямыми конкурентами отечественной новинки.

Changan Alsvin
Changan Alsvin

Что касается параллельных машин, то в качестве альтернативы Iskra можно назвать условно доступный седан Kia Pegas. Еще одним конкурентом мог бы стать Hyundai Solaris. Но новые модели сейчас стоят намного дороже и Iskra можно сравнивать только с подержанными экземплярами.

Конкурировать с Iskra сможет и иранская SAIPA, если ее наконец выведут официально на российский рынок.

Известно, что по размерам Iskra будет уступать флагманской Vesta, но превосходить бюджетную Granta.

Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.

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Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Петр Ковалев/ТАСС | Changan
Количество просмотров 1
06.06.2024
Фото:Петр Ковалев/ТАСС | Changan
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