230 л.с., расход 4,55 л/100 км: легендарный «японец» получил очень мощный мотор

В Китае представлена новая мощная Toyota Camry девятого поколения

В Китае представили самую мощную Toyota Camry 9-го поколения: она получила гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового мотора. Этот агрегат должен заменить 3,5-литровый двигатель.

Мощность ДВС равна 185 л.с., электромотора – 136 л.с. Координирует их работу электромеханический вариатор e-CVT. Общая мощность системы составляет 230 л.с., что на 32,5 л.с. больше, чем у гибридной Camry с силовой установкой на базе 2,0-литрового двигателя.

При этом заявленный расход топлива составляет 4,55 л/100 км. У гибридной модификации Camry на базе 2,0-литрового ДВС расход равен 4,5 л/100 км. То есть обновленная Camry стала такой же экономичной, как менее мощный гибрид.

Toyota Camry

В целом, автомобиль выглядит так же, как и остальные Camry девятого поколения. Комплектация при этом максимальная: панорамная крыша, обогрев руля, электропривод кресла водителя с регулировками по 10 направлениям, трехзонный климат-контроль, 10 подушек безопасности, фирменный набор систем безопасности TSS 3.0 и прочее.

В КНР машина продается в трех комплектациях, цена находится в пределах от 30,3 до 35,9 тыс. долларов.

Toyota Camry

Toyota Camry

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Источник: Autohome