230 л.с., расход 4,55 л/100 км: легендарный «японец» получил очень мощный мотор
В Китае представили самую мощную Toyota Camry 9-го поколения: она получила гибридную силовую установку на базе 2,5-литрового мотора. Этот агрегат должен заменить 3,5-литровый двигатель.
Мощность ДВС равна 185 л.с., электромотора – 136 л.с. Координирует их работу электромеханический вариатор e-CVT. Общая мощность системы составляет 230 л.с., что на 32,5 л.с. больше, чем у гибридной Camry с силовой установкой на базе 2,0-литрового двигателя.
При этом заявленный расход топлива составляет 4,55 л/100 км. У гибридной модификации Camry на базе 2,0-литрового ДВС расход равен 4,5 л/100 км. То есть обновленная Camry стала такой же экономичной, как менее мощный гибрид.
В целом, автомобиль выглядит так же, как и остальные Camry девятого поколения. Комплектация при этом максимальная: панорамная крыша, обогрев руля, электропривод кресла водителя с регулировками по 10 направлениям, трехзонный климат-контроль, 10 подушек безопасности, фирменный набор систем безопасности TSS 3.0 и прочее.
В КНР машина продается в трех комплектациях, цена находится в пределах от 30,3 до 35,9 тыс. долларов.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: Autohome
Отзывы о Toyota Camry (7)
Простор на заднем сидении. Хорошая защищенность от шумов. Мягкая подвеска, не допускающая пробоев практически на любых дорожных неровностях. Добротные материалы отделки салона.
Невыраженная боковая поддержка сидения водителя. Из-за излишне мягкой подвески возможна значительная боковая раскачка от встречных грузовых автомобилей.
Автомобиль меня полностью устраивает и отвечает всем основным качествам, предъявляемым к бизнес-классу. И выглядит солидно, на дороге уважают.