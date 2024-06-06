Стало известно, когда в Петербурге стартует производство автомобилей Aurus

Aurus начнет в Петербурге производство машин на экс-заводе Toyota к концу 2024 г

Компания Aurus рассчитывает к концу текущего года начать выпуск машин на площадке бывшего завода Toyota в Санкт-Петербурге. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заключили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Aurus Андрей Панков.

В материалах к соглашению поясняется, что реализация проекта позволит ускорить процесс создания и развития целого ряда технологий в автомобилестроении, привлечь инвестиции в промышленность Петербурга и укрепить его статус в качестве «автомобильной столицы.

Aurus Senat

Минпромторг РФ анонсировали выпуск машин Aurus на экс-заводе Toyota в Петербурге совместно с зарубежным партнером в феврале текущего года. Уточнялось, что модельный ряд будет состоять как минимум из четырех моделей.

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Источник: ТАСС