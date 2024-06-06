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Современные грузовики будут собирать роботы — на ПМЭФ-2024 подписали соглашение

В России построят первый роботизированный автозавод по производству грузовиков

В России построят первый роботизированный завод по производству среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей. Соответствующее соглашение заключили на полях ПМЭФ-2024 мэр Москвы Сергей Собянин, гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин и первый зампредседателя правительства РФ Денис Мантуров.

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«Целью соглашения является создание первого в России роботизированного передового производственного центра, в котором найдут применение отечественные ИТ-решения для планирования, автоматизации и оперативного управления производством и мониторинга работы технологического оборудования и рабочего персонала», – уточнили в пресс-правительства Москвы.

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Завод возведут в Москве, в 2024-2026 годах правительство Москвы передаст инвестору земельный участок площадью 60 га под производственные мощности в рамках инвестиционного проекта. Во время строительства нового завода 1,4 человек обеспечат рабочими местами. Общий объем инвестиций составит 50,2 млрд рублей.

Планируется ежегодно выпускать примерно 40 тысяч машин, грузовики, произведенные на новом заводе, будут использовать в строительстве, логистике, сельском хозяйстве и других сферах.

Другие новости о главных событиях на Петербургском международном экономическом форуме можно прочитать здесь.

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Источник: ТАСС

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:freepik / usertrmk
Количество просмотров 1
06.06.2024
Фото:freepik / usertrmk
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