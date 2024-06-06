Этот производитель разрабатывает инновационный ДВС на фоне экспансии электрокаров

Toyota готовит революцию в сфере разработки нового ДВС для автомобилей будущего

На фоне активного развития электрокаров японский производитель Toyota сосредоточился на разработке нового двигателя внутреннего сгорания (ДВС). О новинках в интервью СМИ рассказал главный технологический директор Toyota Хироки Накадзима.

Речь идет о четырехцилиндровых двигателях объемом 1,5 и 2,0 л, которые топ-менеджер назвал «потенциально революционным решением», отметив, что они будут «совершенно другими» в сравнении с нынешними ДВС.

Полученный специалистами опыт создания водородного автомобиля Mirai помог улучшить тепловую эффективность, до этого она достигала 40%. В Nissan, например, заверяют о 50% эффективности с технологией e-Power, где ДВС работает в качестве генератора, а Mazda применяет роторный двигатель в гибридном кроссовере MX-30.

По словам Накадзима, ключевой особенностью новых двигателей Toyota является укороченный ход поршня, с технической точки зрения, это своеобразный вызов. Такая конструкция позволит сделать двигатели компактнее, при этом аэродинамика автомобиля улучшится. Снижение крутящего момента будет компенсироваться быстрым откликом электромотора, предназначенных в первую очередь для гибридных систем. В Toyota планируют, что первые модели автомобилей с новыми двигателями появятся уже в 2027 году.

Также специалисты Toyota работают над использованием альтернативных видов топлива, включая биотопливо, водород и синтетическое топливо. По словам Накадзима, благодаря новой линейке двигателей перед специалистами автоконцерна открываются обширные возможности для дальнейших инноваций. При этом на текущем этапе в компании не раскрывают всех своих планов и секретов.

Toyota намерена сделать революцию в области разработки новых ДВС, и верит в будущее инновационных силовых агрегатов, способных функционировать на различных видах топлива.

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Источник: Autonews