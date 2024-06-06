#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
ПМЭФ-2024Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Peugeot и Citroen теперь можно купить в РФ по рекомендованной цене и с доставкой
6 июня
Peugeot и Citroen теперь можно купить в РФ по рекомендованной цене и с доставкой
СберАвто открыл в России прямые онлайн-продажи...
День Икс: отказ от 3G поставит под угрозу безопасность миллионов автовладельцев
6 июня
День Икс: отказ от 3G поставит под угрозу безопасность миллионов автовладельцев
В Европе сотни миллионов авто останутся без...
Этот производитель разрабатывает инновационный ДВС на фоне экспансии электрокаров
6 июня
Этот производитель разрабатывает инновационный ДВС на фоне экспансии электрокаров
Toyota готовит революцию в сфере разработки...

Этот производитель разрабатывает инновационный ДВС на фоне экспансии электрокаров

Toyota готовит революцию в сфере разработки нового ДВС для автомобилей будущего

На фоне активного развития электрокаров японский производитель Toyota сосредоточился на разработке нового двигателя внутреннего сгорания (ДВС). О новинках в интервью СМИ рассказал главный технологический директор Toyota Хироки Накадзима.

Речь идет о четырехцилиндровых двигателях объемом 1,5 и 2,0 л, которые топ-менеджер назвал «потенциально революционным решением», отметив, что они будут «совершенно другими» в сравнении с нынешними ДВС.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Полученный специалистами опыт создания водородного автомобиля Mirai помог улучшить тепловую эффективность, до этого она достигала 40%. В Nissan, например, заверяют о 50% эффективности с технологией e-Power, где ДВС работает в качестве генератора, а Mazda применяет роторный двигатель в гибридном кроссовере MX-30.

АВТОВАЗ представил новую модель Lada Iskra

По словам Накадзима, ключевой особенностью новых двигателей Toyota является укороченный ход поршня, с технической точки зрения, это своеобразный вызов. Такая конструкция позволит сделать двигатели компактнее, при этом аэродинамика автомобиля улучшится. Снижение крутящего момента будет компенсироваться быстрым откликом электромотора, предназначенных в первую очередь для гибридных систем. В Toyota планируют, что первые модели автомобилей с новыми двигателями появятся уже в 2027 году.

Также специалисты Toyota работают над использованием альтернативных видов топлива, включая биотопливо, водород и синтетическое топливо. По словам Накадзима, благодаря новой линейке двигателей перед специалистами автоконцерна открываются обширные возможности для дальнейших инноваций. При этом на текущем этапе в компании не раскрывают всех своих планов и секретов.

Toyota намерена сделать революцию в области разработки новых ДВС, и верит в будущее инновационных силовых агрегатов, способных функционировать на различных видах топлива.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Autonews

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
06.06.2024
Фото:Unsplash
Поделиться:
Оцените материал:
0