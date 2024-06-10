К онлайн-сервису АО ВТБ Лизинг присоединились региональные дилеры Прагматика и Луидор-Авто

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АО ВТБ Лизинг расширил ассортимент автомобилей в сервисе «Цифровой автолизинг» за счет партнерства с ведущими региональными дилерами Прагматика и Луидор-Авто.

Теперь он насчитывает порядка 5000 предложений, среди которых популярные модели легковых и грузовых авто 30 российских и зарубежных марок.

Новые поставщики добавили в каталог сервиса более 1200 легковых транспортных средств, и все они доступны для оформления в лизинг онлайн. Сориентироваться в ассортименте и найти интересующее авто клиентам помогают различные фильтры. Зарегистрированные пользователи видят персональную подборку предодобренных предложений, могут сравнивать машины по ценам и характеристикам, выбирать комфортные срок лизинга и размер аванса, бронировать подходящий вариант, чтобы зафиксировать стоимость и свои условия сделки. Весь путь оформления и подписания договора клиент также проходит дистанционно с помощью системы ЭДО.

Андрей Кокорев, директор ООО «Цифровой автолизинг», ГК АО ВТБ Лизинг:

«За последние полгода количество предложений в «Цифровом автолизинге» выросло более чем в два раза. Присоединение новых дилеров позволяет нам улучшать продуктовое предложение: делать его еще актуальнее и разнообразнее, чтобы каждый клиент мог найти себе автомобиль под текущие задачи и бюджет. Вместе с этим мы ведем целенаправленную работу по улучшению сервиса с учетом обратной связи от пользователей. Постоянная коммуникация с клиентами помогла нам оптимизировать интерфейс, повысить информативность карточек транспортных средств и расширить систему фильтрации, благодаря чему поиск по каталогу стал еще быстрее и проще».

Луидор-Авто – региональный поставщик Volkswagen с главным офисом в Нижнем Новгороде. Прагматика в свою очередь объединяет центры по продаже востребованных отечественных и китайских автомобилей в городах Северо-Запада России: Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Пскове, Великих Луках и Мончегорске. Оба партнера сотрудничают с АО ВТБ Лизинг более шести лет и заинтересованы в укреплении бизнес-отношений в современном, цифровом формате.

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