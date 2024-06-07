Этой категории граждан РФ запретили пользоваться электросамокатами

В России начали блокировать доступ к электросамокатам подросткам до 18 лет

Операторы кикшеринга в России стали блокировать доступ к средствам мобильной индивидуальности (СИМ) несовершеннолетним подросткам. В частности, в конце мая были заблокированы аккаунты молодым людям младше 18 лет в «МТС Юрент», там за две недели закрыли доступ почти к 4 тыс. учетных записей.

Согласно правилам сервиса, электросамокатами запрещено пользоваться несовершеннолетним, возрастной ценз проверяется по базе сотового оператора МТС, содержащей паспортные данные абонентов. Сам сервис кикшеринга получает только дату рождения владельца аккаунта. Если пользователю СИМ меньше 18 лет – учетная запись блокируется.

В другой компании кикшеринга – Woosh тоже есть ограничения по возрасту, разрешено управлять СИМ только с 18 лет. В настоящее время в компании прорабатывают порядок действий для более точного отслеживании несовершеннолетних нарушителей.

«Контроль за регистрациями несовершеннолетних – очень важное направление нашей работы. Мы рассматриваем интеграции с банковскими сервисами, чтобы дополнительно выявлять возраст пользователя», – рассказали представители сервиса.

Руководитель проекта Content-Review Сергей Половников считает вполне логичным ограничения на использование СИМ лицам до 18 лет, хотя ПДД разрешают передвигаться на них с 14 лет. В случае аварии будет очень сложно привлечь несовершеннолетнего подростка к ответственности, объясняет он. Это ограничение призвано уберечь от травм самих неопытных водителей, в том числе – с летальным исходом, подчеркнул Половников. К тому же мера экономит время и деньги, а другим участникам движения обеспечивает душевное равновесие.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: iz.ru