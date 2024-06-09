Fiat Multipla — когда хорошая идея оборачивается полным крахом (видео)
Сегодня редкий список самых странных или уродливых автомобилей обходится без минивэна Fiat Multipla, а ведь в нем было заложено немало отличных решений. Да, сегодня он выглядит малопонятно, но в начале 1990-х Fiat произвел на свет такое количество безумных концептов, что представленная в 1996-м Мультипла была на их фоне вполне ничего.
В те годы Fiat только собирался выходить на рынок компактных минивэнов – или компактвэнов, как их именуют сегодня, – и конкурент уже существовавшему Renault Scenic должен был быть крепким бойцом.
Название взяли беспроигрышное, играющее на ностальгии: разошедшийся в 1950-х тиражом около 240 тысяч единиц и успешно использовавшийся в итальянском такси шестиместнный однообъемник Fiat 600 Multipla многие считают первым минивэном в истории, и он действительно был чертовски неплох. Так что же пошло не так? Смотрим видео!
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Источник: АвтоТРЕНДЫ