Эти машины с пробегом дилеры в России выкупают чаще всего
Аналитики: дилеры в РФ выкупают авто 2018 и 2019 г.в. с пробегом 40–60 тыс. км
Чаще всего российские дилеры выкупают машины 2018 и 2019 г. в. с пробегом 40–60 тыс. км, сообщил глава отдела аккаунтинга «Выкуп Авто.ру Бизнес» Тимур Садретдинов.
Он пояснил, что в числе таких автомобилей наибольшей популярностью пользуются Kia Rio (средняя цена 1,6 млн рублей), BMW 5 Series (4,55 млн рублей), Volkswagen Polo (1,4 млн рублей), Hyundai Solaris (1,52 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (2,91 млн рублей).
Садретдинов рассказал, что 41% б/у машин продается в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.
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Источник: «Известия»
Фото:Depositphotos
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07.06.2024
Фото:Depositphotos
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