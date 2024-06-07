Эти машины с пробегом дилеры в России выкупают чаще всего

Аналитики: дилеры в РФ выкупают авто 2018 и 2019 г.в. с пробегом 40–60 тыс. км

Чаще всего российские дилеры выкупают машины 2018 и 2019 г. в. с пробегом 40–60 тыс. км, сообщил глава отдела аккаунтинга «Выкуп Авто.ру Бизнес» Тимур Садретдинов.

Он пояснил, что в числе таких автомобилей наибольшей популярностью пользуются Kia Rio (средняя цена 1,6 млн рублей), BMW 5 Series (4,55 млн рублей), Volkswagen Polo (1,4 млн рублей), Hyundai Solaris (1,52 млн рублей) и Volkswagen Tiguan (2,91 млн рублей).

Садретдинов рассказал, что 41% б/у машин продается в ценовом сегменте от 1,5 млн до 3 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Известия»