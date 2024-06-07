Полный привод, японский автомат: новый экономичный «китаец» появился в России

Exeed открыла в России продажи кросс-купе EX с 8-ступенчатой японской АКП Aisin

Компания Exeed, входящая в концерн Chery, открыла в РФ продажи кросс-купе EX с 8-ступенчатой японской АКП Aisin. Ранее этот автомобиль был доступен только с 7-ступенчатым «роботом».

Мотор у модели остался прежним: рядная двухлитровая «турбочетверка» мощностью 249 л. с. С новым автоматом разгон до «сотни» занимает 8,6 секунды, что на 1 секунду дольше, чем с «роботом». Расход горючего составляет на 100 км 8,5 л, а был 7,6 л.

Exeed RX

Также в новой модификации кроссовер получил электрорегулировку рулевой колонки и функцию массажа для кресла водителя. Такой Exeed RX продается в единственной комплектации Premium, цена стартует от 5,55 млн рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появились в продаже новые кроссоверы Kia Soul по цене от 2,6 млн рублей.

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Источник: «Известия»