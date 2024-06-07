Из-за угрозы возгорания отзовут более 8 тысяч автомобилей 2024 года выпуска

Ford отзовет более 8 тыс. Mustang с МКП из-за риска возгорания системы сцепления

Американский производитель Ford анонсировал отзыв Mustang 2024 года выпуска из-за дефекта, связанного с риском плавления трубки давления сцепления. Отзыв распространится на 8181 автомобиль.

Ford Mustang

Дефект чреват утечкой жидкости, которая может помешать переключению передач в моделях с механической трансмиссией. Согласно данным Национального управления безопасностью на трассах NHTSA, при соприкосновении трубки с горячими компонентами выхлопной системы она может расплавиться, это может спровоцировать утечку тормозной жидкости в системе сцепления. Если жидкость накопится под капотом рядом с источником тепла, может произойти задымление и даже возгорание.

Водители столкнутся с трудностями при переключении передач, а двигатель может заглохнуть при резком отпускании педали газа, как итог – может произойти ДТП. Впервые об этой проблеме в руководстве Ford узнали 30 апреля 2024 года, тогда была получена информация о двух случаях возгорания в моторном отсеке у автомобилей Mustang 2024 года с МКП.

Специалисты комиссии по изучению критических проблем производителя осмотрели транспортные средства и обнаружили причину. При этом в Ford не сообщили о каких-либо авариях или травмах, связанных с этими двумя машинами.

Всем владельцам указанных машин уже с 17 июня отправят уведомление и пригласят их в ближайшие дилерские центры, где техники после осмотра трубки устранят проблему.

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Источник: Motor1