Самый быстрый российский автомобиль BR03 – что говорят пилоты?

Борис Ротенберг и Виталий Петров приняли участие в презентации прототипа BR03

Быстрейший российский гоночный автомобиль BR03, на котором экипаж команды SMP Racing завоевал Кубок России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, представили потенциальным клиентам и журналистам на автодроме Moscow Raceway 6 июня 2024 года.

Спортпрототип BR03 образца 2024 года

В презентации приняли участие основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг, а также пилот Формулы-1 Виталий Петров, который выступил на мероприятии в новой должности спортивного директора программы SMP Racing.

Борис Ротенберг, основатель и руководитель программы SMP Racing:

– Я всегда хотел создать отечественный гоночный автомобиль. Раньше самым простым способом было приобрести машину иностранного производства, но сейчас импортозамещение стало особо важной задачей. И компания BR Engineering успешно ее реализует: спортпрототип BR03 спроектирован и построен в России именно для национальных чемпионатов, а в его конструкции максимальное число отечественных компонентов.

Прототипы BR03 в боксах Moscow Raceway

Для знакомства с машиной на Moscow Raceway привезли сразу несколько 500-сильных автомобилей BR03. Возможности российского спортпрототипа высоко оценили профессиональные пилоты. В их числе – Кирилл Киракозов, который выступает и в спринтерской серии СМП РСКГ Туринг, где стал обладателем Кубка РАФ в классе Спортпрототип CN, и в серии гонок на выносливость СМП РСКГ Эндуранс на французском прототипе Ligier JS53.

Кирилл Киракозов

По его мнению, российский спортпрототип BR03 имеет свои особенности в пилотировании, но не менее быстр и надежен, чем иностранный аналог. Вдобавок он весьма комфортен: за время часовой тестовой сессии пилот команды Balchug Racing не испытывал никаких проблем.

Виталий Петров, призовой пилот Формулы-1, спортивный директор SMP Racing:

– Спортпрототип BR03 – быстрейшая машина в Российской серии кольцевых гонок. На этой модели мы с Сергеем Сироткиным, еще одним пилотом программы SMP Racing c опытом выступления в Формуле-1, завоевали в прошлом году Кубок России по гонкам на выносливость по итогам четырех этапов турнира СМП РСКГ Эндуранс – причем три из них выиграли. В этом году автомобиль подвергся доработкам, а конкуренция выросла: на открытии сезона победил экипаж SMP Racing в составе Александр Смоляр/Кирилл Смаль. Это доказывает, что автомобиль позволяет реализовать свою скорость разным пилотам в честной борьбе.

Виталий Петров помогает с последними настройками болида Кирилла Киракозова перед стартом

Сейчас построено уже семь таких прототипов, и задача программы SMP Racing и компании BR Engineering предложить конкурентные машины как можно большему числу пилотов, принимающих участие в гонках на выносливость. Также, при наличии спроса, отдельный класс для спортпрототипов BR03 может появиться и в серии спринтерских гонок СМП РСКГ Туринг.

Кирилл Ладыгин

Для многократных чемпионов России Кирилла Ладыгина и Ивана Чубарова это не первое знакомство со спортпрототипом BR03. В прошлом году они провели многочасовые гонки в рамках Кубка России СМП РСКГ Эндуранс именно на таких автомобилях. Однако прототипы BR03 постоянно модернизируются, и после знакомства с обновленной машиной Ладыгин и Чубаров планируют выступить единым экипажем за команду LECAR уже на ближайшей 3-часовой гонке, которая пройдет 23 июня на автодроме Kazan Ring Canyon.