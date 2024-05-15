Новые российские спортпрототипы BR03 — фото с презентации!

На гонках СМП РСКГ Эндуранс состоялся парадный заезд уникальных спортпрототипов

Семь гоночных спортпрототипов BR03 приняли участие в показательном заезде по автодрому Moscow Raceway в рамках 1 этапа Кубка России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс. Сразу после этого три из них вышли на старт 4-часовой гонки, позволив своим пилотам подняться на наградной подиум.

Заезд в честь Дня Победы, отмечаемого всей Россией накануне соревнований, продемонстрировал инженерные и технологические возможности компании BR Engineering. В ее задачи входит разработка и производство современных гоночных автомобилей самого разного уровня. В портфеле BR Engineering такие успешные проекты, как спортпрототипы BR01 (2015 год), и BR1 (2018 год), успешно выступавшие в чемпионате мира по гонкам на выносливость, в том числе в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана».

420-сильный спортпрототип BR03 представили в 2021 году для участия в национальных соревнованиях. С тех пор автомобиль, который производится на собственных мощностях компании BR Engineering в столичном регионе, получил ряд усовершенствований. В финальном этапе серии СМП РСКГ Эндуранс – 2023 приняли участие четыре спортпрототипа BR03. А пилоты Формулы-1 Виталий Петров и Сергей Сироткин, выступавшие на одном из них за команду SMP Racing, завоевали Кубок России.

В новом сезоне компания BR Engineering готова предложить участникам соревнований уже семь таких машин. О скорости и надежности российской техники свидетельствуют очередные успехи: первый этап СМП РСКГ Эндуранс, который состоялся в прошедшие выходные на автодроме Moscow Raceway, выиграли 23-летний Александр Смоляр и 18-летний Кирилл Смаль. За 4-часовую гонку они благополучно преодолели свыше 500 километров в режиме максимальных нагрузок. И даже кратковременный пожар, вспыхнувший во время дозаправки, не смог вывести технику из строя.

Еще один экипаж на BR03 в цветах SMP Racing в составе многоопытных Виталия Петрова и Сергей Сироткина завоевал бронзовую награду. Всего в соревнованиях приняли участие 37 пилотов.

«По сравнению с автомобилем, на котором мы с Виталием Петровым в прошлом году завоевали Кубок России по гонкам на выносливость СМП РСКГ Эндуранс, эта машина отличается лишь деталями. Но в совокупности они дают совсем другое ощущение: обновленный спортпрототип BR03 стал более цельным, он стал приятнее, легче в управлении и быстрее», – рассказал вице-президент Российской автомобильной федерации и пилот SMP Racing Сергей Сироткин.

В следующий раз спортпрототипы BR03 выйдут на старт 3-часовой гонки Кубка России СМП РСКГ Эндуранс, которая пройдет 23 июня на автодроме Kazan Ring в Республике Татарстан.