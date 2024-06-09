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Знакомый мотор, классическая АКП, не «китаец» — новый седан за 2,5 млн рублей

Эксперт «За рулем» посоветовал Hyundai Celesta в качестве замены китайским авто

Страшные новости в виде ужесточения правил ввоза автомобилей захлестнули Россию. У многих сразу появлялось безысходное настроение и страх перед перспективой выбора между «китайцем» и «китайцем». Однако на самом деле все не так критично: параллельный импорт новых автомобилей не умер, а лишь незначительно снизился – с доли в 11% примерно до 8%.

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Поэтому в салоны российских дилеров продолжают поступать добротные экземпляры японских и корейских брендов. Эксперт «За рулем» Сергей Зиновьев проанализировал рынок и отобрал несколько самых удачных моделей. Одна из них - Hyundai Celesta.

Hyundai Celesta
Hyundai Celesta

Мнение специалиста

Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:

– В дорестайлинговой версии седан именовался Elantra Yuedong, но технически ближе не к Элантре, а к нашему Солярису HS, хотя по размерам немного крупнее. Цена: около 2,5 млн рублей.

Оригинальная разработка Hyundai для китайского рынка, выпускаемая совместным предприятием BAIC-Hyundai в городе Пекин.

Главные плюсы – те же самые мотор 1.6 (123 л.с.) и шестиступенчатый автомат, коими снабжали многие официально продаваемые у нас Hyundai и Kia. Они хорошо изучены и к ним нетрудно найти запчасти, тем более что многие подходят от Соляриса. Проблемой будет только найти каталог, чтобы в этом убедиться, – вряд ли он существует в природе на удобоваримом языке.

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Главный недостаток в том, что по китайским понятиям это откровенно бюджетная машина, а к нам завезли к тому же довольно простую комплектацию.

В частности, нет никаких обогревов. Есть кондиционер, датчики парковки и давления в шинах, электрические стеклоподъемники.

Еще дешевле могла бы быть версия с МКП, но ее пока не предлагают. А жаль: Celesta, видимо, из тех простецких, но хорошо продуманных моделей, у которых до 200 тысяч км по крупному ничего не ломается.

Интерьер Hyundai Celesta

Еще несколько достойных вариантов новых машин из салона на замену китайским вы найдете в данном материале.

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Hyundai
Количество просмотров 2
09.06.2024
Фото:Hyundai
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