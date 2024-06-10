Эксперты рассказали, как можно снизить стоимость автогражданки

В Роскачестве объяснили, как можно уменьшить стоимость полиса ОСАГО

Специалисты из Центра финансовой экспертизы Роскачества дали несколько советов по экономии на страховании ОСАГО.

Во-первых, они рекомендуют сравнивать цены на полисы в разных страховых компаниях. «Существует множество онлайн-ресурсов, которые помогут водителям найти наиболее выгодные предложения. Кроме того, на сайтах большинства страховых компаний есть онлайн-калькуляторы, которые рассчитывают стоимость полиса, — пояснили в организации. — Вводя данные водителей, покупатель мгновенно получает всю информацию о цене полиса».

Ещё один способ сэкономить — оформить полис заранее, до истечения срока действия текущего полиса. Если приобрести новый страховой полис за месяц-полтора до окончания старого, можно получить скидку от страховой компании. Компании стремятся удержать своих клиентов, поэтому часто предлагают выгодные условия для продления полиса.

Также можно рассмотреть вариант регистрации автомобиля в другом регионе. Коэффициент территории (КТ) влияет на стоимость ОСАГО в зависимости от местности, где зарегистрирован автомобиль. В областях цены на страхование могут быть значительно ниже, чем в крупных городах. Если у вас есть недвижимость в регионе, стоит подумать о перерегистрации автомобиля.

Не забывайте о коэффициенте сезонности (КС).

«Если автомобиль используется только девять месяцев в году или ещё реже, коэффициент сезонности поможет снизить стоимость полиса», — отметили специалисты.

Страховые компании могут учитывать различные факторы при определении стоимости ОСАГО, например, кредитную историю и страховую историю клиента, если это не противоречит указаниям Банка России.

Также важно помнить, что при продаже автомобиля до окончания действия полиса, страхователь имеет право на возмещение стоимости неиспользованной его части. Например, если автомобиль продан за полтора месяца до окончания срока страховки, владелец сможет вернуть стоимость за неиспользованный месяц.

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Источник: RT