Этот знакомый надежный «японец» снова в России в новом поколении: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые Mitsubishi Outlander по цене от 3,4 млн рублей

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения появился в продаже в России по цене от 3 390 000 рублей. В такую сумму новый Outlander 2023 г. в. оценил частный продавец из Уфы, следует из объявления на одном из популярных сайтов.

Комплектация авто не уточняется, но известно, что под его капотом установлен 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 184 л.с., работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором и только передним приводом.

Mitsubishi Outlander

Также продается похожий кроссовер 2024 г. в., оснащенный 1,5-литровым 163-сильным турбированным двигателем. Такой автомобиль готов привезти под заказ частник из Новосибирска за 3 450 000 рублей. Официальные дилеры Mitsubishi в Москве и Петербурге также предлагают приобрести такие машины, но уже по 3 950 000 рублей.

Mitsubishi Outlander с полным приводом и 184-сильным мотором стоит уже от 4 000 000 рублей, такой автомобиль продается в Самаре. У самых дорогих Mitsubishi Outlander богатое оснащение, в него входит полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, датчики света и дождя, кожаный салон, мультифункциональный руль и так далее.

Mitsubishi Outlander

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Источник: «Автоновости дня»