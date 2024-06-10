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Этот знакомый надежный «японец» снова в России в новом поколении: известна цена

Дилеры привезли в Россию новые Mitsubishi Outlander по цене от 3,4 млн рублей

Кроссовер Mitsubishi Outlander четвертого поколения появился в продаже в России по цене от 3 390 000 рублей. В такую сумму новый Outlander 2023 г. в. оценил частный продавец из Уфы, следует из объявления на одном из популярных сайтов.

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Комплектация авто не уточняется, но известно, что под его капотом установлен 2,5-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 184 л.с., работающий в сочетании с бесступенчатым вариатором и только передним приводом.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

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Также продается похожий кроссовер 2024 г. в., оснащенный 1,5-литровым 163-сильным турбированным двигателем. Такой автомобиль готов привезти под заказ частник из Новосибирска за 3 450 000 рублей. Официальные дилеры Mitsubishi в Москве и Петербурге также предлагают приобрести такие машины, но уже по 3 950 000 рублей.

Mitsubishi Outlander с полным приводом и 184-сильным мотором стоит уже от 4 000 000 рублей, такой автомобиль продается в Самаре. У самых дорогих Mitsubishi Outlander богатое оснащение, в него входит полностью светодиодная оптика, 20-дюймовые диски, датчики света и дождя, кожаный салон, мультифункциональный руль и так далее.

Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: «Автоновости дня»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Mitsubishi
Количество просмотров 1
10.06.2024
Фото:Mitsubishi
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