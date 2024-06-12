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Признаки, по которым можно выявить фальшивый ПТС

Автоэксперт Шелков рассказал, как распознать поддельные документы

Максим Шелков, руководитель экспертного центра «Автокриминалист», поделился основными признаками поддельных документов.

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На бумажных ПТС есть рельефная печать с буквами «ПТС». Особое внимание следует уделить голограмме, которая должна быть качественной и переливаться на солнце.

Шелков объяснил, что голограммы содержат микрошрифты, а в самом документе присутствуют специальные волокна, светящиеся под ультрафиолетом.

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Серии и номера ПТС и свидетельств о регистрации транспортного средства печатаются с использованием «высокой печати» и краски с металлизированными вкраплениями. Она не стирается при проведении по ней влажным пальцем, в отличие от поддельной, которая держится плохо.

Ранее другой эксперт посоветовал при выборе автомобиля с пробегом обращать внимание на то, как оформлено само объявление, это поможет избежать недобросовестных продавцов. Первое, что должно вызвать подозрения у потенциального покупателя, – это недостаточное количество фотографий или их низкое качество. Добросовестный продавец всегда делает несколько четких снимков автомобиля с различных ракурсов.

Источник: gazeta.ru

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За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
12.06.2024
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