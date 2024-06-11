За какие нарушения начнут штрафовать в рамках законопроекта об опасном вождении

Адвокат Данилов указал на важность четкой трактовки термина «опасное вождение»

Одобренный Правительством РФ законопроект предусматривает введение штрафа до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от одного до трех месяцев за опасное вождение. Адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов рассказал, что попытки изменить ситуацию в этом вопросе предпринимались и раньше.

В настоящее время Правилами дорожного движения под опасным вождением понимается:

невыполнение при перестроении требования уступить дорогу;

перестроение при интенсивном движении, когда все полосы движения заняты (кроме случаев поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия);

несоблюдение безопасной дистанции, а также бокового интервала;

резкое торможение, если оно не требуется для предотвращения аварии;

препятствие обгону, если указанные действия повлекли угрозу гибели или ранения людей.

Каждое из приведенных действий автовладельцами в отдельности формируют состав административного правонарушения. При этом административная ответственность за совокупность таких нарушений в законодательстве до сих пор не была установлена, отмечает Данилов.

В Госдуме уже обсуждался этот вопрос, но законопроект в первом чтении был отклонен. Все упирается в саму трактовку термина «опасное вождение», установленный в ПДД, дело в том, что он содержит элемент правовой неопределенности, объясняет Данилов.

«Мировой опыт (например, Канады, Великобритании) показывает, что с этой проблемой можно бороться», – подчеркивает эксперт.

А для российских законодателей необходимо разработать четкое определение этого понятия, прописать временной промежуток, во время которого было совершено то или иное правонарушение или их совокупность. Это нужно для того, чтобы четко классифицировать нарушения именно как опасное вождение и исключить любую трактовку и возникновение ситуации, когда под это определение будут подводить практически любую совокупность нарушений ПДД, отмечает Данилов.

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Источник: 1prime.ru