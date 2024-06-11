В России появился очень дешевый пикап

В России новый пикап Ambertruck Work резко подешевел

В РФ подешевел пикап Ambertruck Work сборки калининградского завода «Автотор». До конца июля автомобили 2023 г. в. будут продаваться за 2,6 млн рублей, следует из сообщения официального дистрибьютора марки, компании «ТД Комавто». Изначально пикап стоил 3 млн рублей.

В компании объяснили снижение цены программой стимулирования спроса на легкие коммерческие автомобили в таких отраслях, как сельское хозяйство, дорожное и промышленное строительство, где пикапы традиционно востребованы. Дистрибьютор заявил, что автомобиль рассчитан на 10 лет эксплуатации или 400 тыс. км пробега до капремонта.

Ambertruck Work

Ambertruck Work построен на базе китайского JMC Vigus. Автомобиль оснащается дизельным мотором объемом 2,5 л, полным приводом и блокировкой заднего дифференциала. Объем грузовой платформы составляет 2,3 куб. м, максимальная грузоподъемность равна 900 кг.

Ambertruck Work

Ambertruck Work

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Источник: «Известия»