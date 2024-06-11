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Этот популярнейший «китаец» стал почти на полмиллиона дешевле

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max подешевел на ₽430 тыс. с премьеры в России

Выяснилось, что кроссовер Сhery Tiggo 8 Pro Max с августа 2023 года значительно подешевел в РФ.

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Сейчас такой полноприводный автомобиль в комплектации Dreamline стоит 3,9 млн рублей, в комплектации Ultimate – 4,15 млн рублей. В августе прошлого года стоимость этих версий составляла, соответственно, 4,33 и 4,521 млн рублей. То есть, в базовой версии машина стала доступнее на 430 тыс. рублей, в топовой – на 371 тыс. рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

За год у Chery Tiggo 8 Pro Max появились комплектации с передним приводом, и за счет этого кроссовер стал еще доступнее: стоимость авто в комплектации Elite составляет 3,2 млн рублей, в комплектации Dreamline он стоит 3,45 млн рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max
Chery Tiggo 8 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: Autonews.ru

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Chery
Количество просмотров 2
11.06.2024
Фото:Chery
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