Этот популярнейший «китаец» стал почти на полмиллиона дешевле

Кроссовер Chery Tiggo 8 Pro Max подешевел на ₽430 тыс. с премьеры в России

Выяснилось, что кроссовер Сhery Tiggo 8 Pro Max с августа 2023 года значительно подешевел в РФ.

Сейчас такой полноприводный автомобиль в комплектации Dreamline стоит 3,9 млн рублей, в комплектации Ultimate – 4,15 млн рублей. В августе прошлого года стоимость этих версий составляла, соответственно, 4,33 и 4,521 млн рублей. То есть, в базовой версии машина стала доступнее на 430 тыс. рублей, в топовой – на 371 тыс. рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max

За год у Chery Tiggo 8 Pro Max появились комплектации с передним приводом, и за счет этого кроссовер стал еще доступнее: стоимость авто в комплектации Elite составляет 3,2 млн рублей, в комплектации Dreamline он стоит 3,45 млн рублей.

Chery Tiggo 8 Pro Max

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Autonews.ru