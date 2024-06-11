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На Камчатке пенсионер погиб после падения с самоката

На Камчатке пенсионер разбился насмерть на электросамокате

На Камчатке правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 67-летнего мужчины, который упал с электросамоката. Инцидент произошел в 23:00.

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Уточняется, что мужчина ехал по автодороге «Термальный – Паратунка» на электросамокате MIDWAY. По предварительной информации, он выбрал небезопасную скорость движения и упал.

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Пенсионер был сильно травмирован, спасти его медики не смогли, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: telegram-канал госавтоинспекции Камчатской области

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За РулемУшакова Ирина
Фото:МВД Медиа
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:МВД Медиа
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