На Камчатке пенсионер погиб после падения с самоката

На Камчатке пенсионер разбился насмерть на электросамокате

На Камчатке правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 67-летнего мужчины, который упал с электросамоката. Инцидент произошел в 23:00.

Уточняется, что мужчина ехал по автодороге «Термальный – Паратунка» на электросамокате MIDWAY. По предварительной информации, он выбрал небезопасную скорость движения и упал.

Пенсионер был сильно травмирован, спасти его медики не смогли, мужчина скончался в машине скорой помощи.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: telegram-канал госавтоинспекции Камчатской области