На Камчатке пенсионер погиб после падения с самоката
На Камчатке пенсионер разбился насмерть на электросамокате
На Камчатке правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 67-летнего мужчины, который упал с электросамоката. Инцидент произошел в 23:00.
Уточняется, что мужчина ехал по автодороге «Термальный – Паратунка» на электросамокате MIDWAY. По предварительной информации, он выбрал небезопасную скорость движения и упал.
Пенсионер был сильно травмирован, спасти его медики не смогли, мужчина скончался в машине скорой помощи.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
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Источник: telegram-канал госавтоинспекции Камчатской области
Фото:МВД Медиа
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11.06.2024
Фото:МВД Медиа
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