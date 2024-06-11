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Безопасность пользователей кикшеринга под угрозой: в Сети нашли 25 «серых» компаний
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Безопасность пользователей кикшеринга под угрозой: в Сети нашли 25 «серых» компаний
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Безопасность пользователей кикшеринга под угрозой: в Сети нашли 25 «серых» компаний

Кибер-разработчики раскрыли в Сети «серые» схемы по аренде электросамокатов

Клиенты кикшеринговых компаний рискуют столкнуться с утечкой данных заражением вирусами, блокировкой в сервисе и даже потерей денежных средств, если доверятся «серым» компаниям. Об этом предупредили специалисты F.A.C.C.T., они специализируются на разработке технологий для борьбы с киберпреступлениями.

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Дело в том, что Сеть наводнили ресурсы с предложениями об аренде электросамокатов в обход правил кикшеринг-сервисов, специалисты F.A.C.C.T. обнаружили не менее 25 таких групп в соцсетях, каналов и ботов в мессенджерах.

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Пользователей завлекают покупкой аккаунта с баллами программы лояльности, промокодами на скидку или предложениями помочь в регистрации новой учетной записи. Также предлагается доступ к приложению для сотрудников кикшеринг-сервисов для безлимитных поездок и инструкции для массовой регистрации аккаунтов. Цены за услуги достигают до 2 тыс рублей.

Отдельно оговаривается, что покупателями могут быть несовершеннолетние и даже заблокированные за нарушение правил пользователи, а также те, кто хочет сэкономить на поездках. В F.A.C.C.T. предупреждают, что таким образом пользователи станут жертвой мошенников (утечка личных данных, заражение вирусами, потеря денег). Кроме того, официальные сервисы кроме штрафа могут внести пользователей в черные списки.

При этом разработчики подчеркивают, что некоторые предложения о продаже аккаунтов с бонусами и другие действительно могут быть реальными.

«Это могут быть и украденные аккаунты, использование которых может привести вплоть до уголовной ответственности. В случае установки якобы приложения сотрудников кикшеринга есть риск заразить ваше устройство ВПО, которое позволит киберпреступникам, например, получить удаленный доступ к вашему устройству и украсть конфиденциальные данные», - объяснили в F.A.С.С.T.

Специалисты обращают внимание на тот факт, что все сделки предлагается проводить посредством мессенджеров, поэтому нет никаких гарантий, что покупателя не обманут.

Источник: rbc.ru

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Фото:АГН Москва
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Фото:АГН Москва
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