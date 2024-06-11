Искали взрывчатку, а нашли редчайший автомобиль: необычная находка в Питере
Редкий автомобиль «Москвич — 403» случайно нашли на дне Невы водолазы Росгвардии при обследовании акватории на предмет наличия взрывоопасных предметов.
Уточняется, что у причала «Медный всадник» водолазы Росгвардии разыскали на глубине около 6 метров покрытый илом и обрастаниями предположительно «Москвич — 403», выпускавшийся с 1962 по 1965 годы.
При обследовании находки было установлено, что кузов автомобиля опасности для судоходства и гидротехнических сооружений не несет.
Что произошло с машиной далее, не сообщается. Известно, что водолазы ищут в реке неразорвавшиеся снаряды времен ВОВ.
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Источник: Telegram-канал «Росгвардия. Северо-Западный округ»