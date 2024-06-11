490 л.с., запас хода 1000 км, гарантия 5 лет: новый «китаец» появился в России

В РФ начались продажи обновленного Voyah Free Sport Edition по специальной цене

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Voyah Free. Автомобиль будет представлен на нашем рынке в версии Sport Edition, сообщили в пресс-службе бренда.

Модель отличается более агрессивным оформлением передней части и увеличенным до 1000 км (согласно измерениям по методике WLTP) запасом хода. Стоит обновленный автомобиль 6 млн рублей, но если воспользоваться фирменной кредитной программой, то цена составит 5,89 млн рублей.

Voyah Free Sport Edition

Voyah Free Sport Edition получил оригинальную решетку радиатора, иной формы бампер, специальные колесные диски. Под капотом 1,5-литровый двигатель, он используется лишь для зарядки тяговой батареи. В движение машина приводится двумя электродвигателями общей мощностью 490 л.с. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 100 тыс. км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Voyah Free Sport Edition

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