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490 л.с., запас хода 1000 км, гарантия 5 лет: новый «китаец» появился в России

В РФ начались продажи обновленного Voyah Free Sport Edition по специальной цене

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Voyah Free. Автомобиль будет представлен на нашем рынке в версии Sport Edition, сообщили в пресс-службе бренда.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
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Модель отличается более агрессивным оформлением передней части и увеличенным до 1000 км (согласно измерениям по методике WLTP) запасом хода. Стоит обновленный автомобиль 6 млн рублей, но если воспользоваться фирменной кредитной программой, то цена составит 5,89 млн рублей.

Voyah Free Sport Edition
Voyah Free Sport Edition

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Voyah Free Sport Edition получил оригинальную решетку радиатора, иной формы бампер, специальные колесные диски. Под капотом 1,5-литровый двигатель, он используется лишь для зарядки тяговой батареи. В движение машина приводится двумя электродвигателями общей мощностью 490 л.с. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет или 100 тыс. км, в зависимости от того, что наступит раньше.

Voyah Free Sport Edition
Voyah Free Sport Edition

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Voyah
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:Voyah
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