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Водителей, препятствующих выезду этих спецмашин, будут лишать прав

В Совфеде хотят разрешить машинам скорой помощи таранить преградившие выезд авто

Машинам скорой помощи нужно разрешить таранить препятствия, мешающие их проезду во время вызовов. Соответствующее обращение в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко направил сенатор Айрат Гибатдинов.

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Предлагается также не наказывать медиков, вынужденных таранить такие автомобили-помехи. Обращению сенатора предшествовал инцидент в Петербурге, когда машина скорой помощи с малолетним пациентом не смогла выехать из двора, потому что легковой автомобиль 10 минут не освобождал проезд из-за поведения владелицы, сознательно поставившей «под угрозу жизнь и здоровье пациента скорой».

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Бригады скорой помощи в настоящее время «не имеют законных оснований для того, чтобы самостоятельно и своевременно устранять препятствия, блокирующие проезд», обращает внимание Гибатдинов.

«Вопрос уже рассматривался в Госдуме РФ, однако мер законодательного реагирования принято не было. Отдельного внимания заслуживает статья 6.36 КоАП РФ, которой предусмотрена ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния. Данная статья предусматривает ответственность лишь в виде наложения административного штрафа в размере до 5 тысяч рублей», – говорится в обращении сенатора.

Также сенатор направил обращение начальнику Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаилу Черникову. В письме Гибатдинов предлагает ужесточить наказание за воспрепятствование оказанию скорой медицинской помощи в виде лишения прав.

Источник: ria.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:Depositphotos
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