Каково водителю скорой? Крутое видео от первого лица

Ничего необычного, просто автомобиль скорой медицинской помощи мчится по улицам Твери, чтобы спасти человеческую жизнь.

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Нечасто мы задумываемся о том, что среди окружающих нас людей есть настоящие герои. О них не снимут фильм, на который вы пойдете всей семьей и под ведерко попкорна восхититесь спецэффектами. Они делают свою работу каждый день почти незаметно. Героев, о которых пойдет речь, выдает разве что сирена, которую они вынуждены включать, чтобы проехать в сложных местах. Видеорегистратор скорой в Твери снял один из маршрутов, который каждый день приходится преодолевать водителю медицинского автомобиля.

На первый взгляд, в ролике действительно нет ничего необычного — подумаешь, несколько выездов на встречку, небольшая толчея, узкие дворы... Но ведь так нужно работать весь день, и нет никакой гарантии, что следующий маршрут не подкинет каких-либо сюрпризов. И ехать нужно быстро, ведь ценой промедления может оказаться человеческая жизнь...

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Фото: АГН «Москва», скриншот видео ВКонтакте

Видео: ВКонтакте / Главная дорога