С мигалкой и в пожарной раскраске: поддельное авто задержано в Казани

На автовладельца составлено восемь административных протоколов.

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Житель Москвы придумал, как ему беспрепятственно передвигаться по дорогам Казани. На свой минивэн Mercedes-Benz он нанес раскраску пожарной охраны и установил спецсигналы.

Сколько времени ему удавалось таким образом ездить по городу, неизвестно. После задержания синяя «мигалка» у него была изъята, а на водителя составили восемь административных протоколов — в том числе за незаконное использование спецсигналов и за парковку далее первого ряда от края проезжей части.

«В ходе проверки установлено, что цветографическая схема и специальные световые сигналы на данном автомобиле установлены и используются незаконно», — сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Фото: пресс-служба МВД по Республике Татарстан