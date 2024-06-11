Выплату по ОСАГО хотят удвоить, Правительство уже одобрило — называем условие

В Госдуме хотят в 2 раза увеличить выплаты по европротоколу — до 200 тыс. рублей

Верхнюю границу суммы страхового возмещения по ОСАГО потерпевшему при оформлении ДТП без участия полицейских и имеющимися разногласиями между водителями необходимо увеличить со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Соответствующий законопроект группы депутатов рассмотрят на одном из ближайших заседаний Госдумы. Документ уже поддержали в Правительстве РФ.

Размер максимальной компенсации при оформлении ДТП по европротоколу зависит от наличия разногласий между участниками аварии и фотодоказательств повреждений транспортного средства. При наличии фото и отсутствии разногласий обоих водителей сумма компенсации может достигать до 400 тыс. рублей.

При наличии фото и отсутствии консенсуса выплата составляет до 100 тыс. рублей. Аналогичный лимит предусмотрен в случаях отсутствия фото и разногласий между водителями. Если не получилось достичь компромисса и нет фотографий – рекомендуется обойтись без европротокола и вызывать инспекторов ГАИ.

Инициаторы законопроекта напоминают, что лимит выплаты при наличии разногласий не обновлялся на протяжении пяти лет, при том что такой способ востребован у россиян. Отмечается, что в 2022 году 41% приходится на ДТП, оформленные по европротоколу, им воспользовались свыше 902 тыс. водителей. Депутаты из фракции «Новые люди» убеждены, что назрела необходимость повысить лимит страховых выплат по европротоколу при наличии разногласий со 100 до 200 тыс. рублей.

В Правительстве РФ считают, что при реализации законопроекта необходимо расширить доступ страховщикам по ОСАГО к документам и информации, связанным с наступлением страхового случая, для выплаты возмещения.

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Источник: pnp.ru