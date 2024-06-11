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Из-за этого ваша машина может загореться

Автоэксперт Родионов назвал 4 причины пожара в автомобиле

Возгорание автомобилей бывает редко, но летом такие риски возрастают, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он пояснил, что наиболее часто машины горят из-за неисправностей и несоблюдения техники безопасности.

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Часто пожары происходят из-за короткого замыкания электропроводки, рассказал специалист. Также могут быть неправильно установлены или повреждены кабели, возможен и непрофессиональный монтаж оборудования. Высокое напряжение нагревает проводку и приводит к воспламенению ближайших горючих материалов.

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При обнаружении перегоревшего предохранителя в электросистеме машины следует выяснить, почему он сломался. Не стоит его менять на более мощный, это чревато возгоранием, рассказал Родионов.

Утечка горючих жидкостей, происходящая из-за неполадок, также является причиной пожаров. Малейшая искра способствует возникновению открытого огня.

К пожарам ведет и несоблюдение техники безопасности. Так, бывает, что водители возят в багажнике канистру с топливом. Оставлять автомобиль с таким грузом под солнцем запрещается. Для хранения топлива используются специальные герметичные контейнеры, которые защищают от перегрева и разлива.

В жару лучше не заправлять машину «под горлышко». Топливо от нагревания будет расширяться и подкапывать из бака, рассказал эксперт.

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Источник: «Газета.Ru»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:АГН «Москва»
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