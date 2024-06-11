Из-за этого ваша машина может загореться
Возгорание автомобилей бывает редко, но летом такие риски возрастают, рассказал технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов. Он пояснил, что наиболее часто машины горят из-за неисправностей и несоблюдения техники безопасности.
Часто пожары происходят из-за короткого замыкания электропроводки, рассказал специалист. Также могут быть неправильно установлены или повреждены кабели, возможен и непрофессиональный монтаж оборудования. Высокое напряжение нагревает проводку и приводит к воспламенению ближайших горючих материалов.
При обнаружении перегоревшего предохранителя в электросистеме машины следует выяснить, почему он сломался. Не стоит его менять на более мощный, это чревато возгоранием, рассказал Родионов.
Утечка горючих жидкостей, происходящая из-за неполадок, также является причиной пожаров. Малейшая искра способствует возникновению открытого огня.
К пожарам ведет и несоблюдение техники безопасности. Так, бывает, что водители возят в багажнике канистру с топливом. Оставлять автомобиль с таким грузом под солнцем запрещается. Для хранения топлива используются специальные герметичные контейнеры, которые защищают от перегрева и разлива.
В жару лучше не заправлять машину «под горлышко». Топливо от нагревания будет расширяться и подкапывать из бака, рассказал эксперт.
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Источник: «Газета.Ru»