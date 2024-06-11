BYD: США и Европа вводят санкции против китайского автопрома из-за страха
Китайский автопроизводитель BYD, положивший конец 15-летнему доминированию Volkswagen на китайском рынке, в 2023 году стал самым продаваемым автомобильным брендом Китая.
Продажи BYD за последние три года составили боле 62 млн автомобилей, такие впечатляющие показатели вынудили правительства США и Евросоюза ввести различные санкции и дополнительные налоги против автомобилей от китайского автопрома.
Основатель BYD Ван Чуанфу прокомментировал решение западных политиков заявлением, что Европа и США боятся их.
«Число политиков, обеспокоенных электромобилями в Китае, растет день ото дня. Это вполне нормально, потому что, когда ты очень силен, тебя боятся», – заявил глава компании.
Таким образом, председатель совета директоров Ван Чуанфу реакцию Европы и США расценил как силу и уважение к китайской автомобильной промышленности.
«Если вы недостаточно сильны, вас незачем бояться», – подчеркнул глава BYD.
А планы Европейского союза относительно введения повышенных пошлин на китайские электромобили в Китае намерены не оставлять без ответа.
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Источник: en.otonomhaber.com