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BYD: США и Европа вводят санкции против китайского автопрома из-за страха

Глава BYD Ван Чуанфу объяснил, почему США и Европа боятся автопрома Китая

Китайский автопроизводитель BYD, положивший конец 15-летнему доминированию Volkswagen на китайском рынке, в 2023 году стал самым продаваемым автомобильным брендом Китая.

Продажи BYD за последние три года составили боле 62 млн автомобилей, такие впечатляющие показатели вынудили правительства США и Евросоюза ввести различные санкции и дополнительные налоги против автомобилей от китайского автопрома.

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Основатель BYD Ван Чуанфу прокомментировал решение западных политиков заявлением, что Европа и США боятся их.

«Число политиков, обеспокоенных электромобилями в Китае, растет день ото дня. Это вполне нормально, потому что, когда ты очень силен, тебя боятся», – заявил глава компании.

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Таким образом, председатель совета директоров Ван Чуанфу реакцию Европы и США расценил как силу и уважение к китайской автомобильной промышленности.

«Если вы недостаточно сильны, вас незачем бояться», – подчеркнул глава BYD.

А планы Европейского союза относительно введения повышенных пошлин на китайские электромобили в Китае намерены не оставлять без ответа.

Источник: en.otonomhaber.com

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
11.06.2024
Фото:Depositphotos
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