Китайская экспансия: на рынке России присутствует почти 60 автобрендов из КНР

РОАД: доля марок из Китая на авторынке РФ в 2024 году может составить 60%

Российский авторынок в настоящее время на 56% состоит из автомобилей китайского производства, и этот показатель показывает динамику роста третий год подряд. Такие данные озвучили представители Российской ассоциации автомобильных дилеров (РОАД) в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что из 57 представленных сейчас китайских брендов 11 присутствовали на рынке РФ еще до введения санкций. Речь идет о Chery, Haval, Geely, Changan, Exeed, Omoda, JAC, FAW, Great Wall, GAC и Dongfeng.

После введения санкций в 2022 году еще 19 автобрендов КНР открыли официальные представительства в нашей стране. Причем есть марки, у которых нет официального представительства, к ним относятся Zeekr, BYD и Lynk&Co и другие, всего в РОАД их насчитали 23. Кроме того, в статистике были учтены китайские компании, официально покинувшие российский рынок, продажи которых продолжились и в начале 2024 года. К ним, в частности, относятся, Foton, Zotye, Lifan и Brilliance.

«Многие даже не слышали названий тех марок, которые есть у нас на автомобильном рынке. Но данность такова, что «китайцы» на данный момент обладают самой мощной производственной площадкой. Наверное, не все бренды останутся через 10-15 лет, но кто из них именно останется, будем выбирать мы – автовладельцы», – рассказал президент РОАД Алексей Подщеколдин.

Для сравнения, если еще в 2021 году на рынке России официально представленных брендов из КНР насчитывалось 11, то уже в начале 2024 года их количество достигло 30. Еще год назад, в 2023-м, эта цифра составляла 20. Всего по итогам за период январь-февраль текущего года доля китайских автомобилей составляет 56% всего рынка новых автомобилей в России.

За последние два года цены на новые автомобили выросли, в среднем, почти на 1 млн руб., т.е. практически в 1,5 раза, констатируют в РОАД.

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Источник: autonews.ru