Этот надежный семейный кроссовер заметно подешевел в России

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 3,4 млн рублей

Популярные в России кроссоверы Skoda Kodiaq подешевели до 3,4 млн рублей. В середине мая цена на них начиналась от 3,6 млн рублей.

За указанную сумму предлагают переднеприводную версию с 2,0-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом DSG. В комплектацию входит панорамная крыша с люком, светодиодные фары, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и прочее.

Skoda Kodiaq

Похожий автомобиль, оснащенный двигателем мощностью 220 л. с., продают по цене от 3 640 000 рублей в Новосибирске, в Тюмени за аналогичный SUV просят 4 100 000 рублей. В российской столице его стоимость начинается от 4 650 000 рублей.

В Липецке такой автомобиль будет стоить дороже: 5 737 600 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Автоновости дня