#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ГАЗ-4
12 июня
В СССР делали крутые пикапы – редко, но метко! (видео)
Блогер рассказал о первом советском пикапе...
ЛАЗ-697М Турист
12 июня
Единственный в России! Рассматриваем восстановленный ЛАЗ «Турист»
Музей Транспорта Москвы восстановил редкий...
Эксперты рассказали, что надо сделать во время ДТП на общественном транспорте
12 июня
Эксперты рассказали, что надо сделать во время ДТП на общественном транспорте
Россиянам рассказали, как повысить свои шансы...

Этот надежный семейный кроссовер заметно подешевел в России

Дилеры привезли в Россию новые кроссоверы Skoda Kodiaq по цене от 3,4 млн рублей

Популярные в России кроссоверы Skoda Kodiaq подешевели до 3,4 млн рублей. В середине мая цена на них начиналась от 3,6 млн рублей.

За указанную сумму предлагают переднеприводную версию с 2,0-литровым 186-сильным бензиновым турбомотором и 7-ступенчатым роботом DSG. В комплектацию входит панорамная крыша с люком, светодиодные фары, подогрев передних сидений, двухзонный климат-контроль, цифровая приборная панель и прочее.

Skoda Kodiaq
Skoda Kodiaq
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Инспектора ГАИ интересует ваш багаж: что можно, а чего нельзя

Похожий автомобиль, оснащенный двигателем мощностью 220 л. с., продают по цене от 3 640 000 рублей в Новосибирске, в Тюмени за аналогичный SUV просят 4 100 000 рублей. В российской столице его стоимость начинается от 4 650 000 рублей.

В Липецке такой автомобиль будет стоить дороже: 5 737 600 рублей.

Интерьер Skoda Kodiaq
Интерьер Skoda Kodiaq

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Skoda
Количество просмотров 2
12.06.2024
Фото:Skoda
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Skoda Kodiaq (2)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Skoda Kodiaq  2017
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

Вместительный

Недостатки:

1,4 явно не для загородной езды даже на дачу. Хоть и на трассе приемистый.

Комментарий:

Выбор в пользу 2.0 , дизель слишком уж дорог (((

-7