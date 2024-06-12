Темная сторона оптимизации: популярный концерн планирует урезать расходы на персонал

Volkswagen снизит расходы на персонал на 20% в ближайшие три года без сокращений

Немецкий автогигант Volkswagen объявил о планах по сокращению расходов на персонал на 20% в течение следующих трех лет. Стоит отметить, что речь идет не о сокращении штата, а именно о косвенных затратах, связанных с рабочей силой.

Данная инициатива является частью комплексной программы повышения эффективности и оптимизации расходов, реализуемой Volkswagen Group под названием «KI 10». Цель проекта – достичь 20%-ного снижения затрат, включая как постоянные расходы, так и расходы на персонал, по сравнению с 2023 годом.

Решение о сокращении расходов продиктовано не только стремлением к оптимизации, но и сложной рыночной ситуацией в Китае, которая оказывает давление на финансовые показатели Volkswagen.

«Если мы хотим оставаться конкурентоспособными, нам необходимо инвестировать сейчас в будущее. Для этого рентабельность наших операций в Китае имеет первостепенное значение», – заявил глава Volkswagen в Китае Ральф Брандштеттер.

Стоит отметить, что, несмотря на сокращение расходов, Volkswagen демонстрирует уверенный рост в регионе. В первом квартале 2024 года объем поставок Volkswagen China вырос на 8% до 693 600 автомобилей, при этом продажи чисто электрических моделей увеличились на 91%, достигнув 41 000 единиц.

В ближайшие три года Volkswagen Group планирует представить на китайском рынке более 40 новых моделей, половина из которых будут работать на новых источниках энергии.

«За рулем» можно читать в ВКонтакте

Источник: ITHome