В Петербурге нашли женщину, не пропускавшую скорую — ее ждет суровое наказание

МВД РФ: не уступившую дорогу скорой петербурженку могут лишить прав

Завтра, 14 июня, суд Петербурга вынесет решение в отношении жительницы Петербурга, не уступившей дорогу машине скорой помощи. Женщине вручили административный протокол по статье, предусматривающей наказание вплоть до лишения прав сроком на один год. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Согласно информации Комитета здравоохранения, в скорой перевозили 14-летнюю девочку, из-за инцидента с иномаркой машина медиков не могла выехать со двора в течение 10-15 минут, ребенок не пострадал.

«Мои коллеги из петербургской Госавтоинспекции установили личность правонарушительницы. Ею оказалась 59-летняя жительница Северной столицы. Сегодня полицейскими в отношении нее составлен административный протокол по части 2 статьи 12.17 КоАП РФ», – говорится в сообщении.

По словам Волк, решение в отношении нарушительницы суд вынесет уже завтра, 14 июня.

Напомним, согласно части 2 статьи 12.17 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за непредоставление преимущества в движении транспортному средству, снабженному специальными цветографическими схемами, надписями и обозначениями, когда оно движется с включенными одновременно синим проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом. Наказание предусматривает штраф в размере 3-5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от трех месяцев до одного года.

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Источник: Telegram-канал Ирины Волк