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Автосервисы переходят на российские запчасти

Импортозамещение: автосервисы чаще используют в работе отечественные запчасти

На фоне возникших проблем с поставкой запчастей в России активно развивается рынок отечественных автокомпонентов, и автосервисы все чаще используют неоригинальные запчасти российского производства.

Речь идет о ремонте не только российских автомобилей, но и иномарок, в основном используют кузовные элементы: бамперы, капоты, крылья, стекла и светотехнику (фары, фонари). Это не оригинальные компоненты, но в большинстве своем они выше по качеству, чем зарубежные аналоги.

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Примечательно, что отечественные предприятия пользуются мерами поддержки властей при изготовлении компонентов для выпуска автомобилей, а также деталей для вторичного рынка. Кроме того, что рынок становится менее зависимым от монополизации европейских брендов, у потребителей меняется и представление о качестве отечественного товара. У них формируется понимание, что произведенный в РФ продукт может быть не хуже, а иногда и лучше европейских или китайских аналогов.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев назвал трендом года активное производство российских аналогов на предприятиях, ранее выпускавших автомобили. По его словам, это позволяет избежать проблем при поставках готовых изделий из-за границы.

Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

По словам директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, доля отечественных запчастей выросла, но объемы пока не очень значительны. При этом она подчеркнула, что в долгом процессе создания и запуска производства необходимы инвестиции в оборудование, а также кадры.

В настоящее время запчасти отечественного производства занимают долю на рынке примерно в 10%, уточнил представитель «ГТК-Авто» Александр Сагун. И этот показатель будет расти на фоне ухода иностранных игроков и разницы в цене, которая зачастую может быть ниже в два раза.

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Источник: Известия

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
13.06.2024
Фото:Depositphotos
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