Почему опасно покупать очень дешевые машины

Эксперт Васильев рассказал, в чем опасность покупки недорогих подержанных авто

Дешевая машина с маленьким пробегом после покупки послужит источником серьезных проблем, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Он пояснил, что это может быть автомобиль, купленный по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить высокий утильсбор. Продавец умалчивает об этом, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют, пояснил специалист.

Еще такие автомобили могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех подобных случаях покупателя ожидают многоэтапные споры и доказательства, что он не знал о «подставе».

Также при покупке дешевой машины с маленьким пробегом возможны технические проблемы, пояснил Васильев. Автомобиль может быть наскоро восстановлен после серьезного ДТП, просто начинает ломаться или находится в угоне.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Прайм