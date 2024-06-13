#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Интерьер Tank 500
13 июня
В России скоро появится самая мощная версия Tank 500
В России начнутся продажи внедорожника Tank 500...
Интерьер Toyota Corolla
13 июня
Привычный недорогой «японец» вернулся в Россию по приятной цене
В России появились новые Toyota Corolla по цене...
Европа останется без авто из Китая: в ЕС нашли способ ввести пошлины на их импорт
13 июня
Европа останется без авто из Китая: в ЕС нашли способ ввести пошлины на их импорт
Еврокомиссия намерена с 4 июля ввести пошлины...

Почему опасно покупать очень дешевые машины

Эксперт Васильев рассказал, в чем опасность покупки недорогих подержанных авто

Дешевая машина с маленьким пробегом после покупки послужит источником серьезных проблем, рассказал автоэксперт Егор Васильев. Он пояснил, что это может быть автомобиль, купленный по параллельному импорту, и по новым правилам за него надо платить высокий утильсбор. Продавец умалчивает об этом, а потом новому владельцу придется искать деньги, ведь иначе машину просто не зарегистрируют, пояснил специалист.

Еще такие автомобили могут быть в залоге, под арестом или кредитные. Во всех подобных случаях покупателя ожидают многоэтапные споры и доказательства, что он не знал о «подставе».

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

Также при покупке дешевой машины с маленьким пробегом возможны технические проблемы, пояснил Васильев. Автомобиль может быть наскоро восстановлен после серьезного ДТП, просто начинает ломаться или находится в угоне.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Прайм

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
13.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0