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Калининградский Автотор будет выпускать больше машин

Автотор расширит модельный ряд выпускаемых в Калининграде автомобилей

Завод Автотор намерен расширить модельную линейку, а также наладить собственное производство автокомпонентов, рассказал врио губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных. Сейчас предприятия группы производят 16 новых моделей легковых автомобилей, три модели коммерческих автомобилей под собственным брендом «Амбертрак», электрокар с собственным брендом «Амберавто», модели коммерческих электромобилей бренда Brock.

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Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?
«Будем ориентироваться на Восток», – сказал глава региона.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Автотор планирует выпустить в текущем году 70 тыс. автомобилей. Но многое зависит от взаимодействия с китайскими партнерами.

Весной текущего года председатель совета директоров компании «Автотор Холдинг» Валерий Горбунов оценивал объем выпуска автомобилей на Автоторе в 80-100 тыс. единиц.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: РИА Новости

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Виталий Невар/ТАСС
Количество просмотров 2
13.06.2024
Фото:Виталий Невар/ТАСС
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