В России начались продажи грузовиков от «Автотора»
Официальный дистрибьютор бренда Ambertruck компания «ТД Комавто» начала продажи нового среднетоннажного грузовика Ambertruck SM. 12-тонная новинка дополнит продуктовую линейку коммерческих автомобилей Ambertruck, которая сейчас представлена грузовиками JL, JM и SM полной массой от 5,5 до 12 тонн, а также пикапом Work.
Цена Ambertruck SM начинается от 4 млн 890 тыс. рублей. Грузовик оснащен 4-цилиндровым дизельным мотором с турбонаддувом мощностью 170 л.с., работающим в сочетании с 6-ступенчатой МКП.
В стандартную комплектацию Ambertruck SM входят кондиционер, обогрев наружных зеркал, круиз-контроль, мультимедийная система, парктроники и другое. Его удобная кабина рассчитана на перевозку водителя и двух пассажиров, в ней также оборудовано спальное место шириной 610 мм.
Также отмечается, что новый Ambertruck SM, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, адаптирован для работы в РФ и имеет повышенную стойкость к ржавчине благодаря комплексу мер, среди которых подготовка и покраска рамы, нанесение антикоррозийного и антигравийного покрытий, а также установка защитной пленки.
Ранее «За рулем» сообщал, что достойный аналог Hyundai Creta резко подешевел в России.
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Источник: аналитическое агентство «Автостат»