В России начались продажи грузовиков от «Автотора»

«Автотор» открыл в РФ продажи новых 12-тонных грузовиков Ambertruck SM за ₽5 млн

Официальный дистрибьютор бренда Ambertruck компания «ТД Комавто» начала продажи нового среднетоннажного грузовика Ambertruck SM. 12-тонная новинка дополнит продуктовую линейку коммерческих автомобилей Ambertruck, которая сейчас представлена грузовиками JL, JM и SM полной массой от 5,5 до 12 тонн, а также пикапом Work.

Цена Ambertruck SM начинается от 4 млн 890 тыс. рублей. Грузовик оснащен 4-цилиндровым дизельным мотором с турбонаддувом мощностью 170 л.с., работающим в сочетании с 6-ступенчатой МКП.

Ambertruck SM

В стандартную комплектацию Ambertruck SM входят кондиционер, обогрев наружных зеркал, круиз-контроль, мультимедийная система, парктроники и другое. Его удобная кабина рассчитана на перевозку водителя и двух пассажиров, в ней также оборудовано спальное место шириной 610 мм.

Также отмечается, что новый Ambertruck SM, который собирают на заводе «Автотор» в Калининграде, адаптирован для работы в РФ и имеет повышенную стойкость к ржавчине благодаря комплексу мер, среди которых подготовка и покраска рамы, нанесение антикоррозийного и антигравийного покрытий, а также установка защитной пленки.

Ambertruck SM

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Источник: аналитическое агентство «Автостат»