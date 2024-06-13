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Лимит выплат при оформлении ДТП по европротоколу увеличат в России

В Госдуме одобрили повышение выплат при ДТП по европротоколу до 200 тыс. рублей

Комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект об увеличении лимита выплат при оформлении ДТП по европротоколу (без участия сотрудников полиции) со 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Инициативу внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди». 13 мая правительство поддержало проект закона с учетом нескольких замечаний. Уточняется, что лимит выплат может быть увеличен при расширении доступа страховщиков по ОСАГО к определенным документам и информации о наступлении страхового случая для решения вопроса о страховом возмещении.

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Сейчас при оформлении ДТП без участия инспектора размер страхового возмещения потерпевшему в счет возмещения вреда его авто не может превышать 100 тыс. рублей, если у участников происшествия имеются разногласия. Если водители не пришли к соглашению по размеру ущерба или виновному в аварии, то вызывают сотрудников ГИБДД.

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Источник: ТАСС

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
13.06.2024
Фото:Depositphotos
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