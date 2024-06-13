Этот легендарный надежный «японец» рекордно подешевел в России

Дилеры привезли в Россию новые Toyota Land Cruiser 70 по цене от 6 млн рублей

Цены на новые Toyota Land Cruiser 70 начинаются от 5 999 000 рублей. В апреле цены на такие автомобили стартовали от 8 млн рублей.

За такую сумму два коротких трехдверных Toyota Land Cruiser 71 2022 года выпуска предлагает автосалон из Новосибирска. В комплектацию включен коричневый кожаный салон, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, мультимедийная система и прочее.

Toyota Land Cruiser 70

Еще несколько таких же коротких внедорожников продают в Новосибирске, но уже по 6 999 000 рублей.

Двигатель у всех автомобилей одинаковый: 4,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 228 л.с., агрегатированный с МКП и жестко подключаемым полным приводом с двумя неразрезными мостами и раздаточной коробкой.

Интерьер Toyota Land Cruiser 70

Длинный пятидверный Toyota Land Cruiser 76 продают во Владивостоке по цене 6 388 000 рублей. За эту сумму продавец готов привезти под заказ машину со 131-сильным дизельным мотором объемом 4,2 литра, МКП и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Автоновости дня