Этот легендарный надежный «японец» рекордно подешевел в России
Цены на новые Toyota Land Cruiser 70 начинаются от 5 999 000 рублей. В апреле цены на такие автомобили стартовали от 8 млн рублей.
За такую сумму два коротких трехдверных Toyota Land Cruiser 71 2022 года выпуска предлагает автосалон из Новосибирска. В комплектацию включен коричневый кожаный салон, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, мультимедийная система и прочее.
Еще несколько таких же коротких внедорожников продают в Новосибирске, но уже по 6 999 000 рублей.
Двигатель у всех автомобилей одинаковый: 4,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 228 л.с., агрегатированный с МКП и жестко подключаемым полным приводом с двумя неразрезными мостами и раздаточной коробкой.
Длинный пятидверный Toyota Land Cruiser 76 продают во Владивостоке по цене 6 388 000 рублей. За эту сумму продавец готов привезти под заказ машину со 131-сильным дизельным мотором объемом 4,2 литра, МКП и полным приводом.
Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».
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Источник: Автоновости дня
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!