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Этот легендарный надежный «японец» рекордно подешевел в России

Дилеры привезли в Россию новые Toyota Land Cruiser 70 по цене от 6 млн рублей

Цены на новые Toyota Land Cruiser 70 начинаются от 5 999 000 рублей. В апреле цены на такие автомобили стартовали от 8 млн рублей.

За такую сумму два коротких трехдверных Toyota Land Cruiser 71 2022 года выпуска предлагает автосалон из Новосибирска. В комплектацию включен коричневый кожаный салон, камера заднего вида с передними и задними парктрониками, мультимедийная система и прочее.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70

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Почти 200 сил, а динамики нет — что не так с этим «китайцем»?

Еще несколько таких же коротких внедорожников продают в Новосибирске, но уже по 6 999 000 рублей.

Двигатель у всех автомобилей одинаковый: 4,0-литровый бензиновый атмосферник мощностью 228 л.с., агрегатированный с МКП и жестко подключаемым полным приводом с двумя неразрезными мостами и раздаточной коробкой.

Интерьер Toyota Land Cruiser 70
Интерьер Toyota Land Cruiser 70

Длинный пятидверный Toyota Land Cruiser 76 продают во Владивостоке по цене 6 388 000 рублей. За эту сумму продавец готов привезти под заказ машину со 131-сильным дизельным мотором объемом 4,2 литра, МКП и полным приводом.

Ранее «За рулем» сообщал, что в России появился надежный «кореец» российской сборки дешевле «китайцев».

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Источник: Автоновости дня

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 2
13.06.2024
Фото:Toyota
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Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

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