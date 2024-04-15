#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Китайские автоПутешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортШиныПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Стало известно, какие автомобили покупают чаще на вторичке
15 апреля
Стало известно, какие автомобили покупают чаще на вторичке
На вторичном рынке самый высокий спрос на...
Самокатчикам грозят штрафы: в Правительстве РФ поддержали законопроект
15 апреля
Самокатчикам грозят штрафы: в Правительстве РФ поддержали законопроект
Кабмин поддержал с доработками законопроект о...
Салон очень качественный, вид сохраняет долго
15 апреля
Надежный мотор, крепкий кузов, огромный багажник — отличный седан за 800 т.р.
Эксперт «За рулем» рассказал, как выбрать...

В Россию привезли легендарного «японца»: цена удивит

В РФ появились в продаже новые Toyota Land Cruiser 70 по цене 8-11 млн рублей

В РФ появились новые внедорожники Toyota Land Cruiser 70. Объявления о продаже машин, ввезенных с Ближнего Востока, появились на одном из популярных сайтов объявлений. Toyota Land Cruiser 70 2023 года выпуска предлагается в разных модификациях.

Это и обычные внедорожники с короткой или длинной базой, и пикапы, и фургоны.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70
ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг-рейсинг! А еще: гоночное такси, выставка ретромашин, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.

ГАЗель, в которой можно жить: что внутри? Сколько стоит?

Рестайлинговый «японец» стоит 8-11 млн рублей в зависимости от модификации. Приблизительно за эту сумму в РФ можно купить флагманский Land Cruiser 300 с небольшим пробегом.

Самый дешевый вариант Toyota Land Cruiser 70 за 8 млн рублей оснащен 4,5-литровым восьмицилиндровым дизелем и 5-ступенчатой МКП. Но большинство представленных в РФ версий этой машины оснащается 2,8-литровым турбодизелем в сочетании с 6-ступенчатой АКП.

Toyota Land Cruiser 70
Toyota Land Cruiser 70

Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: ­­«Автоновости дня»

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемУшакова Ирина
Фото:Toyota
Количество просмотров 1
15.04.2024
Фото:Toyota
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota Land Cruiser  2011
/ срок владения: более 5 лет

Достоинства:

За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.

Недостатки:

НЕТ

Комментарий:

В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!

-31