В Россию привезли легендарного «японца»: цена удивит
В РФ появились новые внедорожники Toyota Land Cruiser 70. Объявления о продаже машин, ввезенных с Ближнего Востока, появились на одном из популярных сайтов объявлений. Toyota Land Cruiser 70 2023 года выпуска предлагается в разных модификациях.
Это и обычные внедорожники с короткой или длинной базой, и пикапы, и фургоны.
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Рестайлинговый «японец» стоит 8-11 млн рублей в зависимости от модификации. Приблизительно за эту сумму в РФ можно купить флагманский Land Cruiser 300 с небольшим пробегом.
Самый дешевый вариант Toyota Land Cruiser 70 за 8 млн рублей оснащен 4,5-литровым восьмицилиндровым дизелем и 5-ступенчатой МКП. Но большинство представленных в РФ версий этой машины оснащается 2,8-литровым турбодизелем в сочетании с 6-ступенчатой АКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что Alfa Romeo презентовала компактный кроссовер Milano.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: «Автоновости дня»
Отзывы о Toyota Land Cruiser (7)
За 8 лет эксплуатации заменил правый парктроник в этом году, ну и расходники, конечно.
НЕТ
В семье есть GLS 350D 4-MATIC 2018г, и TLC200 2011г, так что сравнить можно, ребята , крузак это ВАУ, GLS тоже вау , но для девочек по городу. Ранее эксплуатировал TLC80, TLC100, TLK150, Паджеро4,LEXUS RX 300. Ждем TLC 300!