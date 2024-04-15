В Россию привезли легендарного «японца»: цена удивит

В РФ появились в продаже новые Toyota Land Cruiser 70 по цене 8-11 млн рублей

В РФ появились новые внедорожники Toyota Land Cruiser 70. Объявления о продаже машин, ввезенных с Ближнего Востока, появились на одном из популярных сайтов объявлений. Toyota Land Cruiser 70 2023 года выпуска предлагается в разных модификациях.

Это и обычные внедорожники с короткой или длинной базой, и пикапы, и фургоны.

Toyota Land Cruiser 70

Рестайлинговый «японец» стоит 8-11 млн рублей в зависимости от модификации. Приблизительно за эту сумму в РФ можно купить флагманский Land Cruiser 300 с небольшим пробегом.

Самый дешевый вариант Toyota Land Cruiser 70 за 8 млн рублей оснащен 4,5-литровым восьмицилиндровым дизелем и 5-ступенчатой МКП. Но большинство представленных в РФ версий этой машины оснащается 2,8-литровым турбодизелем в сочетании с 6-ступенчатой АКП.

Toyota Land Cruiser 70

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Источник: ­­«Автоновости дня»