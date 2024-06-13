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Свист, шуршание, мотор плохо заводится — в чем причина и как ее решить

Эксперт Козловский перечислил основные признаки поломки генератора автомобиля

Водителям необходимо помнить, что в случае поломки генератора автомобиль остановится не сразу, это может произойти в самый неподходящий момент, когда водитель будет находиться на большом удалении от станции техобслуживания. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал глава Fit Service в Бутово Дмитрий Козловский.

Он перечислил основные признаки наличия проблем с генератором транспортного средства, одним из которых является посторонний шум, исходящий из моторного отсека.

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«Это может быть свист или шуршание. О поломке может говорить тусклый свет фар или подсветки в салоне, а также мигание света или панели приборов. Однозначный тревожный сигнал – включение индикатора батареи на панели приборов», – объяснил собеседник издания.

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Кроме того, верным признаком поломки генератора является затрудненный пуск мотора, подчеркивает Козловский. В ситуации с неработающим генератором аккумулятор автомобиля недополучит заряд, поэтому ток на ротор стартера не передастся.

При возникновении шума чаще всего проблема бывает в подшипниках, которые необходимо заменить, или приводном ремне, отмечает эксперт. У подшипников генератора небольшой ресурс, поэтому их нужно своевременно менять, а ремень со временем теряет натяжение и изнашивается. Если отсутствует напряжение или оно недостаточное – нужно менять щетки генератора или интегральную плату, подытожил Козловский.

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Источник: Газета.Ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 3
13.06.2024
Фото:Depositphotos
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