#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?ДачаПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Renault Duster
14 июня
Этот популярнейший кроссовер от Renault теперь можно купить по цене Lada Vesta
В России продают новые кроссоверы Renault...
Разница удивит: раскрыта цена ремонта популярных «китайцев» и российских машин
14 июня
Разница удивит: раскрыта цена ремонта популярных «китайцев» и российских машин
Fit Service: починить Lada Vesta после ДТП в...
Volkswagen Golf
14 июня
Любимый хэтчбэк в обход санкций снова в России: полный привод и много «плюшек»
Легендарный Volkswagen Golf с полным приводом...

Таможня Белоруссии призвала не поддаваться на уловки с растаможкой автомобилей

На таможне Белоруссии призвали взвешенно подходить к покупке авто из стран ЕАЭС

К процессу покупки автомобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо подходить взвешенно и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах растаможкой транспортных средств. С таким призывом обратился Таможенный комитет Белоруссии.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A ещё: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

В ведомстве напоминают, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин.

«Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах растаможкой, не стоит», – говорится в сообщении.

Хотели 5 дверей у Jimny? Получите, не отхлопайте

Таможня Белоруссии указывает, что такая «растаможка» с большой долей вероятности нарушает таможенное законодательство, речь идет об указании неточных сведений при декларировании транспортного средства.

В итоге для граждан Республики Беларусь, совершивших покупку автомобилей, могут возникнуть негативные последствия, предупреждают в ведомстве.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Таможенные органы Беларуси

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
14.06.2024
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0