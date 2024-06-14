Таможня Белоруссии призвала не поддаваться на уловки с растаможкой автомобилей

На таможне Белоруссии призвали взвешенно подходить к покупке авто из стран ЕАЭС

К процессу покупки автомобилей в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо подходить взвешенно и не поддаваться на уловки, связанные с якобы более низкой в этих странах растаможкой транспортных средств. С таким призывом обратился Таможенный комитет Белоруссии.

В ведомстве напоминают, что на территории ЕАЭС действуют единые таможенные правила и ставки ввозных таможенных пошлин.

«Поэтому поддаваться уловкам, связанным с ввозом легковых автомобилей из государств ЕАЭС в связи с якобы более низкой в этих странах растаможкой, не стоит», – говорится в сообщении.

Таможня Белоруссии указывает, что такая «растаможка» с большой долей вероятности нарушает таможенное законодательство, речь идет об указании неточных сведений при декларировании транспортного средства.

В итоге для граждан Республики Беларусь, совершивших покупку автомобилей, могут возникнуть негативные последствия, предупреждают в ведомстве.

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Источник: Таможенные органы Беларуси