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Эти проблемы могут возникнуть при торможении двигателем

Автоэксперт Стрельбицкий раскрыл опасность способа тормозить двигателем

Тормозить с помощью двигателя нужно при определенных условиях, а также с учетом ряда правил, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Он пояснил, что на фоне высокой нагрузки, при долгом торможении на крутом склоне мотор может перегреться.

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Торможение двигателем грозит повышенным износом коробки передач, особенно при использовании на низких передачах. Трансмиссия, как и мотор, испытывает в данном случае чрезмерную нагрузку.

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На скользкой дороге можно потерять контроль над автомобилем при торможении мотором, поскольку этот процесс отличается от торможения с помощью тормозной системы.

Эксперт рекомендует, если предстоит крутой спуск, использовать оба варианта торможения.

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Источник: «Российская газета»

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За РулемУшакова Ирина
Фото:Depositphotos
14.06.2024
Фото:Depositphotos
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