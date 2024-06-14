Эти проблемы могут возникнуть при торможении двигателем

Автоэксперт Стрельбицкий раскрыл опасность способа тормозить двигателем

Тормозить с помощью двигателя нужно при определенных условиях, а также с учетом ряда правил, рассказал глава департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. Он пояснил, что на фоне высокой нагрузки, при долгом торможении на крутом склоне мотор может перегреться.

Торможение двигателем грозит повышенным износом коробки передач, особенно при использовании на низких передачах. Трансмиссия, как и мотор, испытывает в данном случае чрезмерную нагрузку.

На скользкой дороге можно потерять контроль над автомобилем при торможении мотором, поскольку этот процесс отличается от торможения с помощью тормозной системы.

Эксперт рекомендует, если предстоит крутой спуск, использовать оба варианта торможения.

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Источник: «Российская газета»